«Кулинарной сотне Херсонщины» передали 200 кг яблок

Волонтеры «Кулинарной сотни Херсонщины» получили 200 кг яблок. «Сегодня обычный день превратили в настоящий праздник Наталья Возаловская из Центр помощи участникам АТО в Херсонской области и Шишенко Виталий Васильевич, директор агрофирмы совхоз «Белозерский», оформив и передав нашей Сотне 200 кг яблок!», – поделилась в Facebook волонтер Алла Мирошниченко. Напомним, что волонтерская организация с 2014 года готовит энергетические и сухие пайки для бойцов в зоне АТО и на админгранице с оккупированным Крымом.

По материалам: Буква