На адмінмежі службовий пес допоміг прикордонникам виявити старовинний бойовий пістолет (фото)

Сьогодні вночі в КПВВ «Каланчак» прикордонники Херсонського загону спільно представниками ДФС попередили спробу незаконного переміщення зброї через адмінмежу з ТОТ АР Крим. Старовинний капсульний пістолет прикордонникам допоміг виявити службовий собака під час огляду автомобіля «Сітроен», на якому громадянин України прямував з Миколаєва до Сімферополя. Зброя знаходилась у багажному відділені серед речей. Пістолет вилучили. В діях громадянина вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов