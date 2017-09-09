В Херсоне проходит фестиваль-конкурс стрит-арта «Город моей мечты»

В Херсоне 8 сентября в ІV Таврическом микрорайоне стартовал фестиваль-конкурс стрит-арта "Город моей мечты", посвященный Дню города. Первыми участниками стали старшеклассники и учителя общеобразовательных школ №24 и №45, сообщает в Facebook Андрей Яценко. По условиям конкурса награждение лучших юных художников состоится в декабре. Фестиваль-конкурс проходит с 8 по 12 сентября. Участники обеспечиваются всеми необходимыми материалами. "Организаторы приглашают всех желающих приобщиться к творческому процессу обустройства строительной площадки, где строится жилье для молодых семей,

семей участников АТО и молодых специалистов – выпускников учебных заведений города, которые остаются развивать родной Херсон, Херсонщину и Украины!", – отметил Андрей Яценко.

По материалам: Буква