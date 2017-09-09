Херсонщина провела фестиваль спорту

День фізичної культури та спорту – це свято сильних, вольових та мужніх людей, які живуть спортом та віддають йому всіх себе. Фізкультура та спорт – це запорука гармонійного розвитку особистості, це здоров’я та змістовне дозвілля. Сьогодні в усіх населених пунктах області відбулися урочистості з нагоди Дня фізичної культури і спорту, який традиційно відзначають кожну другу суботу вересня. Зокрема, у Херсоні за ініціативи ОДА відбувся фестиваль спорту, який пройшов у форматі відкритих тренувань та спортивних змагань.

Херсонцям та гостям міста продемонстрували видовищні змагання з кроссфіту та стрітболу, показові виступи за участю провідних спортсменів області з гімнастики художньої, дзюдо, боксу, веслування академічного, веслування на байдарках і каное, важкої атлетики, стрітворкауту, айкідо та східних видів єдиноборств, а також виступи студентів факультету фізичного виховання та спорту Херсонського державного університету та вокально-хореографічні композиції від талановитої молоді Херсонщини.

Крім того, всі бажаючі мали змогу спробувати свої сили на тренажерах з веслування академічного та веслування на байдарках і каное.

Від імені голови обласної державної адміністрації та від себе особисто привітав присутніх зі святом заступник голови ОДА Андрій Балонь.

«Саме спорту держава надає значну роль та має великі надії популяризувати серед населення здоровий спосіб життя. Влада переймається питаннями розвитку фізичної культури та спорту, адже це запорука здорової та прогресивної нації», – наголосив він та побажав любителям спорту міцного здоров’я, енергії, бадьорості духу та олімпійського довголіття.

Почесними грамотами і Подяками голови обласної державної адміністрації, а також відзнаками Національного Олімпійського комітету України нагородили кращих представників галузі: спортсменів, тренерів, працівників галузі фізичної культури і спорту області.

Також Андрій Балонь вручив херсонській команді «Продэксим» посвідчення про присвоєння звання «Майстер Спорту України».

А по завершенні фестивалю відбулося нагородження переможців змагань та відзначення учасників показових виступів з видів спорту, представлених на фестивалі.

Херсонська ОДА