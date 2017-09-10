С начала года 30 жителей Херсонской области покусали бешеные животные

На Херсонщине на 1 августа было зарегистрировано 27 ячеек бешенства животных, за аналогичный период 2016 г. – 23 (рост на 17,4%). Как сообщается на сайте облСЭС, случаи бешенства животных зарегистрированы в 12 районах и Новой Каховке. Больше всего в Верхнерогачикском районе – 6, Каланчакском – 4, Голопристанском – 3, по 2 в Великолепетихском, Горностаевском, Ивановском, Скадовском районах и по 1 в Белозерском, Бериславском, Каховском, Новоронцовском, Чаплинском районах и Новой Каховке.

С начала года 30 жителей Херсонской области покусали бешеные животныеСреди источников возбудителя бешенства на 1-м месте коты, дальше идут лисы, собаки и домашний скот.

Зарегистрированных больных бешенством котов было 12 (40%), лис – 9 (30%), собак – 5 (16,7%), домашнего скота – 3 (10%).

В 18-ти очагах бешенства животных пострадали 30 человек, в 9-ти пострадавших не зарегистрировано.

Больше всего пострадавших от укусов бешеными животными Верхнерогачикском районе – 10, Голопристанском – 6, Скадовском – 5, по 4 в Ивановском и Каланчакском районах.

За 7 месяцев в медучреждения обратилось по поводу укусов животных 1430 человек, в т.ч. в 45 случаях зарегистрированы тяжелые травмы.

Больше всего обращений за антирабической помощью было в Белозерском – 103, Геническом – 67, Каховском – 78, Олешковском – 73 районах и Херсоне – 591. Прививки против бешенства были назначены 150 лицам.

Заболеваний людей бешенством не зарегистрировано.

По материалам: Гривна. Новый формат