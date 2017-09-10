Херсонская гимназия №1 получила статус Microsoft Showcase School

Херсонская гимназия №1 вошла в перечень лучших украинских инновационных учебных заведений и получила статус Microsoft Showcase School. Как сообщает горуправление образования, в 2017 году 18 школ и 148 учителей Украины вошли в список самых инновационных школ и педагогов, который составляется ежегодно глобальной программой развития образования Microsoft.

Такие школы делают акцент на персонализированном обучении учеников с применением устройств по программе 1:1 и современных технологий Office 365 для образования, Office Mix, OneNote, Skype, Minecraft и т.п. Три учителя гимназии №1 Херсона вошли в список Microsoft Innovative Expert Educators, в который включают учителей, применяющих прогрессивную педагогику и активно использующих новейшие технологии.

По материалам: Гривна. Новый формат