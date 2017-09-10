Депутаты Херсонского облсовета заявили в Администрацию президента о «преступном бездействии Скадовской РГА»

На сессии Херсонского облсовета 8 сентября депутат Владимир Куриков озвучил проект обращения к премьеру, главе Администрации президента и министру экологии об экологической ситуации в Скадовском районе. В нем говорится о том, что РГА не реагирует на обращения горсовета Скадовска, райсовета и облсовета о разработке программы исследования экологического состояния Джарылгачского залива, ограничиваясь отписками «нет денег – нет программы».

Вместе с тем, горсовет и райсовет письменно сообщили о готовности софинансировать экологические проекты. «Все мы понимаем, что это откровенная манипуляция, потому что деньги могут быть выделены только под конкретные программы», – сказано в обращении.

Также в нем говорится, что «Джарылгач в районе маяка и других местах, предоставленных предпринимателям, превратился в свалку».

Причина – решение РГА с молчаливого согласия руководства лесхоза и НПП «Джарылгачский» о предоставлении участков для отдыха на острове в пользование предпринимателям без надлежащего контроля со стороны РГА.

«Считаем, что это деятельность чиновников РГА, лесхоза и НПП «Джарылгачский» требует тщательного внимания со стороны правоохранительных органов. Из этого следует необходимость немедленного создания подразделение Госэкоинспекции в Скадовском районе. Все вышеизложенное свидетельствует о преступном бездействии Скадовской РГА, а в целом это примитивный саботаж законов Украины, который вызывает рост социального напряжения в обществе», – заявил Куриков.

48-ю голосами депутаты облсовета обращение поддержали.

По материалам: Гривна. Новый формат