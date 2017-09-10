В 2017 році знайшли роботу 318 жителів Іванівки

За 8 місяців послугами Іванівської райслужби зайнятості скористалося 517 осіб, із них працевлаштовані 318, пройшли навчання 141, працевлаштовані після навчання 133. Одним із засобів реалізації політики зайнятості населення, що може зняти соцнапругу на ринку праці, сприяти соціально-економічному розвитку регіону, а також забезпечити трудову адаптацію безробітних і бути для них джерелом доходу у скрутний з матеріальної точки зору період, є організація громадських та іших робіт тимчасового характеру.

У результаті співпраці районного центру зайнятості з органами місцевої влади та місцевого самоврядування протягом січня — серпня 2017 року було створено 146 тимчасових робочих місць, на які працевлаштовано 124 безробітних та на роботах тимчасового характеру працювали 22 особи.

Районною службою зайнятості на належному рівні налагоджений зв’язок із кадровими службами району, а саме: ПСГП «Південне», ТОВ «Дружбовка», УГСП «Афіни», Іванівським міжрайонним управлінням водного господарства, з головами фермерських господарств «Урожай-ІІ», «Колос-2010», «Деметра», «Тарликов», «Дніпро»,«Спартак», «Сіріус», «Водолій», «Агро юг-2010», з головами сільських рад та селищної ради, з керівниками шкіл та садочків, а також з підприємствами за межами району: ПОСП АФ «Мир» Новотроїцького району, ПП «Александр А Синенко» Голопристанського району, ТОВ «САНСАН АГРО» Маріупольського району Донецької області.

Іванівський РЦЗ