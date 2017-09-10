В Кубке Херсонской области среди школьников 2004-2005 г. р. приняли участие 65 юных боксеров

В Херсоне завершился Кубок Херсонской области среди школьников 2004-2005 годов рождения. В нем приняли участие 65 юных боксеров из различных населенных пунктов Херсонской области. "Это первый старт после лета. Мы идем по учебному графику начиная с сентября. Видно, как все соскучились за таким мероприятием, и тренера подготовили спортсменов к такому событию. У ребят физическая подготовка хорошая, и все были конкурентоспособны", – прокомментировал старший тренер сборной Херсонской области по боксу среди школьников Владимир Черный.

По итогам боев, лучшим боксером турнира был признан Дмитрий Голбай, а лучшим судьей – Александр Пехтерев.

ХОФБУ