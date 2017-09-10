Херсонщина становится «фазаньим раем». Этих красивих птиц теперь можно встретить не только у дорог, но даже в зонах отдыха, на окраинах Херсона и районных центров. Где пернатых с удовольствием фотографируют, и выкладывают снимки в социальные сети. У нас их стало значительно больше, так как из питомников областной организации Украинского общества охотников и рыболовов (УООР) в нынешнем году выпустили около полутора тысяч молодых фазанов. И это – не считая тех пернатых, которых в количестве от 15 до 100 особей вырастили на частных мини-фермах.

А они существуют в Бериславском, Белозерском, Великоалександровском, Каланчакском, Чаплынском и Скадовском районах области.

Не удивительно, что из расчета на каждую тысячу гектаров угодий края среднее количество фазанов возросло с шестидесяти до 140 голов. И в поисках корма они все чаще наведываются к жилищам человека.

По материалам: Херсонцы