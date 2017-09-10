На Херсонщині відбудеться козацький фестиваль «Кварта»

23-24 вересня на території Кам’янської Січі (с. Республіканець Бериславського району) відбудеться справжній козацький фестиваль. Організатори обіцяють море пива, розваги, багато музики та зручності під час перебування. Кам’янська Січ – знакове місце для історії козаччини. Від поселення козаків мало що залишилось, але місце цікаве для дослідників, є і земляний вал, який був відновлений на початку 2000-х років, а нещодавно з’явилась і капличка. Тож, зараз – це велика територія просто неба, де відбуваються масові заходи до державних свят та пам’ятних дат.

Козацький фестиваль «Кварта» триватиме два вихідних дня. Тож, щоб гостям було зручно, територія буде тимчасово «забудована». З’явиться місце для наметового містечка і автокемпінгу (очікується зліт байкерів), для дітей будуть обладнані ігрові майданчики, на яких за ними слідкуватимуть вихователі, передбачена і «кімната матері й дитини», і чергування медичних працівників. Програма фестивалю обіцяє бути цікавою.

На козацькому фестивалі без козацьких розваг не обійтись. Заявлено також і купання у чавунних купівлях на свіжому повітрі, фестиваль вуличної їжі та ярмарок крафтового пива.

«У другій половині першого дня ми очікуємо вже на виступи молодих рок-виконавців. Ми намагаємось зібрати молодь хоча б раз на рік на справжньому козацькому фестивалі. Це буде також і конкурс, переможці, що посядуть перші місця отримають грошову винагороду. Підсумки будемо підбивати наступного дня. Будуть організовані декілька локацій, де виступатимуть і музиканти-самородки. Можна буде почути і гру на бандурі, гітарі, інших музичних інструментах, – розповів організатор козацького фестивалю, депутат обласної ради Ігор Йосипенко.- Перший день свята закінчиться феєричним козацьким вогнищем діаметром та заввишки більше десятка метрів. На це варто поглянути. Приємно, що сьогодні чимало зареєструвалось гостей з різних регіонів України: Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та Дніпра” .

Організатори розраховують, що протягом одного фестивального дня на Кам’янській Січі зможуть перебувати до 10 тисячі осіб. З Херсона й районних центрів до села Республіканець можна буде дістатись на автобусах. Про час і місце відправлення буде повідомлено пізніше.

Джерело: Український Південь