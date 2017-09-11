В Херсоне пройдет акция по измерению давления и экспресс-диагностики сахара крови

В рамках областного месячника борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, посвящённого Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября, в амбулаторно-поликлинических подразделениях клинической больницы им. А. и О. Тропиных пройдут дни акции по измерению уровня артериального давления и проведению экспресс-диагностики сахара крови. Об этом сообщает журналистка Татьяна Кондакова.
ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
13 сентября
Поликлиника №3 (проспект Береговой, 3): 9:00-13:00.
15 сентября
Поликлиника №2 (проспект Строителей, 20): 9:00-13:00.
20 сентября
Поликлиника №1 (ул. Комарова, 2): 9:00-13:00.
По материалам: Буква