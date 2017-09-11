Глава Херсонщини отримав відзнаку Президента України

9 вересня під час урочистостей, присвячених відзначенню річниці проведення на Херсонщині навчань загонів територіальної оборони, було нагороджено керівництво Херсонської області. Представник Ради волонтерів при міністерстві оборони України Ольга Данилова нагородила голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції». У свою чергу очільник Херсонщини зазначив, що завжди служив і служитиме народові України.

Херсонська ОДА