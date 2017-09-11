В Сафари-парке на Арабатской стрелке родился детеныш гибралтарской макаки-магота

В Сафари-парке на Арабатской стрелке случилась настоящая живая сенсация: здесь впервые в его истории появился детеныш гибралтарской макаки-магота. Малыш чувствует себя хорошо, однако установить его пол пока не удается – мать и отец новорожденного активно его защищают как от людей, как и от остальных членов стаи, которая всего насчитывает два самца и три самки. Маготы появились в сафари-парке по обмену с одним из питомников Чехии. А всего на Арабатке сейчас живут и здравствуют более двух десятков обезьян – мартышек, макак и крупных павианов. Летом они проводят время под открытым небом, а зимой, когда посетителей нет, им предоставляют уютный отапливаемый домик. К нему, кстати, планируют пристроить второй этаж.

По материалам: Херсонцы