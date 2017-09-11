Молния подожгла заповедник на Херсонщине

Удар молнии стал причиной пожара в уникальной степи заповедника Аскания-Нова на Херсонщине. Разряд атмосферного электричества угодил прямо в ядро заповедника, и поджег целинную степь. По ней покатился вал огня, раздуваемого ветром, однако загорание сразу же заметил дежуривший на вышке инспектор службы охраны Александр Чумаков. По его сигналу сотрудники заповедника оперативно вывели противопожарную технику, «прижали» пламя к изолирующей полосе, и там оно погасло. Однако степную растительность на 96,1 гектаров степи все же выжгло, и погибло какое-то количество пресмыкающихся и насекомых.

Редкие копытные, которые находятся на огражденном участке степи, а также инфраструктура не пострадали, – говорит директор заповедника Виктор Гавриленко.

По материалам: Херсонцы