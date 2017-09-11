На Херсонщині поліцейські затримали двох чоловіків під час незаконної заготівлі деревини

Працівники Олешківського відділення поліції від колег із міжрайонного підрозділу Служби безпеки України отримали інформацію про незаконну рубку дерев. На місці події правоохоронці затримали двох чоловіків, які здійснювали пиляли дерева роду "акація біла". Попередні збитки від незаконної діяльності становлять понад 50 тис. грн. Як повідомив заступник начальника Олешківського відділення поліції Віталій Бондар, на місці події правоохоронці затримали двох місцевих жителів. Одному чоловіку 27 років, його напарнику 38. У зловмисників вилучена бензопилка, якою вони встигли спиляти 15 дерев акації. Затримані зізналися, що дерева заготовляли з метою продажу на дрова.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст.246 Кримінального кодексу України "Незаконна порубка лісу" (карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3-х років, або позбавленням волі на той самий строк). Також призначена судово-екологічна експертиза для визначення розміру завданоъ шкоди.

Відділ комунікації поліції Херсонської області.