На Херсонщині прикордонники припинили незаконний вилов водних біоресурсів

Прикордонники Бердянського загону продовжують виявляти громадян, які займаються незаконним промислом у водоймах прикордоння. Так, протягом вихідних днів військовослужбовці від відділу «Чонгар» припинили одразу два факти незаконного вилову водних живих ресурсів. Зокрема, двоє громадян неподалік населеного пункту Ясна Поляна Генічеського району, за допомогою заборонених знарядь виловили із о. Сиваш виловили 70 рибин кефалевих та пеленгасу. Загальна сума збитку державі склала понад 40 тисяч гривень.

Ще один факт браконьєрства на о. Сиваш припинили прикордонники від відділу «Генічеськ». Неподалік населеного пункту Семихатки громадянин з маломірного плавзасобу за допомогою заборонених знарядь лову наловив пеленгасу та риби лобань на понад 22 тисячі гривень.

Також військовослужбовці встановили, що рибалка вийшов у водойму поза пунктом базування, чим порушив прикордонний режим.

На власника човна прикордонники склали протокол за ст. 202 КУпАП, а за фактами незаконного вилову водних біоресурсів направили повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 249 КК України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Прес–служба Бердянського прикордонного загону