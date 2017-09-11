Спасатели Херсонщины получили современную боевую форму

11 сентября спасатели 12-й Государственной пожарно- спасательной части Каланчакского района получили от ГУ ГСЧС в Херсонской области 12 комплектов современной боевой формы немецкого производства. "Теперь каланчакские спасатели будут выезжает на пожары, одетые в современные пожарные каски, обувь и боевую одежду европейского образца, что уменьшит риск травмирования пожарных во время ликвидации чрезвычайных ситуаций", – поделился в Facebook глава ГУ ГСЧС в Херсонской области Сергей Черный.

Он отмечает, что пожарная каска имеет высокий уровень защиты, она очень легкая, комфортная, с хорошей вентиляцией. Каска изготовлена ​​из армированного стекловолокна, обладает высокой прочностью и ударопрочностью даже в условиях экстремальных температур.

Костюмы выполнены из материалов, имеющих улучшенные тепло- и гидроизоляционные свойства, способные выдерживать до 400 градусов прямого воздействия огня в течение 7 секунд.

Обувь обеспечена металлическими вставками для защиты пальцев от повреждений и защитой от проколов подошвы.