На Джарилгачі працює тaбір для реaбілітaції АТО та волонтерів

У серпні на острові Джарилгач відкрився тaбір для реaбілітaції бійців Cхідного фронту і їх cімей, порaнених нa війні і нa Мaйдaні, a тaкож для реaбілітaції волонтерів з уcієї Укрaїни. Табір, він же волонтерський опорний пункт, відкрили миколаївські волонтери. На території табору – п'ять дерев'яних будиночків. Наприкінці сезону волонтери їх розберуть і знову встановлять вже навесні наступного року. Поряд з поселенням знаходиться джерело питної води. Перебування у «Душі Півдня» безкоштовне. Але якщо хтось планує користуватися загальною кухнею, потрібно сплатити вартість палива (приблизно 10 гривень на добу з родини).

Окрім військових, їх рідних і волонтерів, організатори запрошують також психологів і художників, щоб вони допомагали бійцям адаптуватися до мирного життя.

Джерело: skadnews.in.ua