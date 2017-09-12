Нетвереза херсонка-водій спричинила ДТП

Виклик про ДТП без потерпілих на Острівському шосе отримали патрульні вчора близько 21-ї години. На місці інспектори побачили автомобілі Geely Emgrand X7 та Hyundai i10. Поліцейські встановили, що водій Hyundai під час руху не була уважна, не витримала безпечний інтервал та скоїла зіткнення з автомобілем Geely Emgrand X7, який рухався в тому ж напрямку. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Під час спілкування у винуватця ДТП патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка погодилась пройти огляд за допомогою алкотесту «Драгер» на місці. Прилад показав 2,20 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму. На 53-річну херсонку інспектори склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Загалом за минулі вихідні патрульні зафіксували 10 випадків керування в нетверезому стані.

Патрульна поліція Херсона