Зловмисника, який забрав з аптеки скриньку з пожертвами для хворих дітей, засуджено на 5 років ув’язнення

Злочин стався у серпні цього року в місті Нова Каховка. Вдень у аптеку зайшов невідомий чоловік, зірвав зі стіни скриньку з пожертвами для хворих дітей, після чого втік. Поліцейські затримали зловмисника. Було відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України "Грабіж". Затриманим виявися 30-річний місцевий житель, неодноразово судимий за крадіжки та грабежі. Чоловік пояснив, що у скриньці для пожертв було 80 гривень, які він витратив на власні потреби. Також було встановлено, що за кілька днів до цього зловмисник скоїв крадіжку двох мобільних телефонів з приватного подвір’я.

Один телефон він продав, інший здав у ломбард. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України "Крадіжка".

Новокаховський міський суд визнав чоловіка винним у інкримінованих йому злочинах та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області