У Херсоні знайшли мінометну міну

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8 листопада до Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Херсонській області надійшла заявка про виявлення предмету схожого на мінометну міну на вул. Смольній, 147 у Херсоні. До місця небезпечної знахідки одразу був направлений піротехнічний розрахунок групи піротехнічних робіт та спеціальних водолазних робіт. По прибуттю на місце інформація щодо мінометної міни була підтверджена. Вилучений вибухонебезпечний предмет в той же день був перевезений та знищений.

Аварійно Рятувальний Загін Херсон

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