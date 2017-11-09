У Херсоні знайшли мінометну міну

8 листопада до Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Херсонській області надійшла заявка про виявлення предмету схожого на мінометну міну на вул. Смольній, 147 у Херсоні. До місця небезпечної знахідки одразу був направлений піротехнічний розрахунок групи піротехнічних робіт та спеціальних водолазних робіт. По прибуттю на місце інформація щодо мінометної міни була підтверджена. Вилучений вибухонебезпечний предмет в той же день був перевезений та знищений.

Аварійно Рятувальний Загін Херсон