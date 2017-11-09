На Херсонщині пройшов відкритий кубок області зі спортивного орієнтування "Олешківські канікули", в якому взяли участь гуртківці шкільних та позашкільних закладів підпорядкованих управлінню освіти Херсонської міської ради (ХЦПР, ХЦДЮТ, БДЮТ, ХДОЦ «Юнга», КЗЦТКТУМ, КС «Суворовець», ЗОШ №30) , а також юні орієнтувальники з інших міст України – Південно-Українськ, Одеса, Миколаїв, Черкаси, Харків. Всього в спортивному заході змагались 102 спортсмена.

Три дні Всеукраїнських змагань що проходили на території Олешківського лісництва з 3 по 5 листопада, збільшили кількість перемог вихованців гуртків Херсонського центру дитячої та юнацької творчості «Спортивне орієнтування» та «Водний туризм» ще на чотирнадцять:

І місце у групі Ч-14 посів Скворцов Юрій (учень 7 кл. ЗОШ № 41), два І місця у гр. Ч-16 виборов Кражев Ігор (учень 9 кл. гімназії № 3), і ще один золотий медаліст здобув перемогу у гр.Ч-21, це Ракша Микита (студент ОПІ).

ІІ-гі місця завоювали: у гр. Ж-14 – Литвиненко Анастасія (учениця 6 кл. гімназії № 20), гр.Ч-21 – Ракша Микита, гр. Ч-14 – Скворцов Юрій, гр. Ч-21 – Грязєв Богдан (учень 11 кл. ЗОШ № 58), гр. Ж-21 – Цивільська Фея (учениця 10 кл. ЗОШ № 27).

ІІІ місце здобув – Кражев Ігор (гр. Ч-16), дві бронзові медалі у Грязєва Богдана (гр. Ч-21),– Цивільської Феї (гр. Ж-21) та Сіпко Єгора (гр.Ч-14) (ученя 9 кл. ЗОШ № 30).

А ось збірна команда вихованців Херсонського центру позашкільної роботи, виборола аж 18 медалей різного ґатунку, з яких 7 золотих, 7 срібних та 4 бронзових:

І місце (золото) завоювали: Беляєва Катерина (3 медалі), Ліхтей Вікторія, Капара Валентин (2 медалі), Зайцева Єлізавета (керівник Капара М.В.);

ІІ місце (срібло) – Капара Анна, Ліхтей Вікторія, Шеховцов Андрій (2 медалі), Капара Анна, Кучерова Олександра (керівник Кобець В.А.), Крук Микита (СШ №30);

ІІІ місце (бронза) – Зубченко Анна, Сіпакова Валерія (керівник Кобець С.М.), Ліхтей Вікторія (керівник Капара М.В.), Крук Микита (СШ №30).

Джерело: medianova.com.ua