В Скадовске по просьбе подростков делают новое футбольное поле

В Скадовске в ДЮСШ началось строительство новой футбольной площадки. "В начале этого года администрацию района посетили подростки нашего города, постоянно играющие в футбол на этой площадке. Ребята рассказали, что площадка изношена и попросили, чтобы ее отремонтировали. Это именно тот случай, когда результаты превысят ожидания – вместо ремонта построим новую и больше, с освещением и ограждением!", – поделился в Facebook первый замглавы Скадовской РГА Сергей Павленко. Он отметил, что новый спортивный объект финансируется в равных частях районным и государственным бюджетом.

Павленко пообещал, что поле появится до нового года.

По материалам: Буква