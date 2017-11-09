Прикордонники виявили громадянку, яка намагалася потрапити до Криму з переклеєними фото

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Прикордонники Бердянського загону продовжують виявляти осіб, які намагаються потрапити до окупованого півострову по недійсним документам. Так, учора до контрольного пункту «Чонгар» прибула 31-річна жителька підконтрольної Україні території Донецької області. Слідувала українка до анексованого Криму. Під час перевірки паспорту громадянки, прикордонники встановили, що обидві вікові фотографії у документі переклеєні. Прикордонники громадянку до Криму не пропустили. На місце події військовослужбовці визвали представників Нацполіції, яким і передали паспортний документ для проведення експертизи. 

Прес–служба Бердянського прикордонного загону

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