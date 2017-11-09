За 9 месяцев в Херсонской области выдано более 5 тыс. справок о несудимости Posted on 09.11.2017 by Редакція С 1 февраля сервисные центры МВД начали выдавать справки об отсутствии судимости. За это время ТСЦ МВД в Херсонской области выдали 5156 таких документов. Пресс-служба регионального сервисного центра Можливо буде цікаво: С начала года в Херсонской области было выдано более 40 тыс. загранпаспортов О работе сервисных центров в Херсонской области в первые дни января С января в Херсонской области было трудоустроено более 38 тыс. человек В Херсонской области на налоговом учете более 50 тыс. частных предпринимателей Для осужденных Херсонской области заготовлено более 40 т солений и консервации Залишити відповідь Скасувати відповідь Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Коментар Name * Email * Website CAPTCHA Code * .