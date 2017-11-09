За 9 месяцев в Херсонской области выдано более 5 тыс. справок о несудимости

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С 1 февраля сервисные центры МВД начали выдавать справки об отсутствии судимости. За это время ТСЦ МВД в Херсонской области выдали 5156 таких документов.

Пресс-служба регионального сервисного центра

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