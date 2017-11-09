Патрульні затримали херсонця, який стріляв із вікна квартири

Виклик про стрільбу на проспекті 200-річчя Херсона отримали патрульні вчора близько 18-ї години. Заявник повідомляв, що один із його сусідів стріляє з пістолета з вікна своєї квартири. За адресою негайно вирушили кілька екіпажів. На місці інспектори оглянули двері помешкання та помітили на них отвір, схожий на влучання кулі. Також у під’їзді відчувався запах пороху. Після певного зволікання ймовірний стрілець відкрив поліцейським двері. На його руках патрульні помітили порізи, тож вирішили, що чоловік намагається вчинити самогубство. На громадянина вдягли кайданки, щоб він своїми діями не завдав шкоди собі чи оточуючим, й викликали карету швидкої.

Однак від госпіталізації чоловік відмовився, медики надали йому допомогу на місці. Під час огляду приміщення інспектори помітили пістолет, схожий на травматичну зброю, та закривавлений ніж. На місце викликали слідчо-оперативну групу Херсонського відділу поліції.

Патрульна поліція Херсона