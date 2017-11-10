Інформація про спробу викрадення дитини з дитячого садка у Херсоні не відповідає дійсності

Сьогодні вранці на деяких Інтернет-сайтах та сторінках користувачів соціальних мереж вийшла інформація про спробу викрадення дитини невідомою жінкою з одного із дошкільних навчальних закладів Шуменського мікрорайону Херсона. За словами начальника відділу ювенальної превенції обласного главку поліції Тетяни Пшонь, дана інформація не відповідає дійсності. Для її перевірки поліцейські одразу виїхали до вказаного дитячого садка, опитали керівника та вихователів закладу. Як з’ясувалося ніякої спроби викрадення дитини не було.

Взагалі фактів спроби викрадення дітей із навчальних закладів Херсонської області не зареєстровано.

Відділ комунікації поліції Херсонської області