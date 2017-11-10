Около 200 тыс. домохозяйств Херсонщины получили жилищные субсидии

На 27 октября на Херсонщине программой жилищных субсидий пользуется 198 798 домохозяйств, это почти 49% от общей численности домохозяйств области (407 391). На 1 октября сумма начисленной безналичной субсидии на жилищно-коммунальные услуги составляет почти 1 млрд грн, на закупку твердого топлива и сжиженного газа – 131,7 млн грн. На 27 октября согласно предоставленных поставщиками услуг актов общая сумма неиспользованных денег, которые возвращаются в бюджет, составляет 133,5 млн грн. 42 257 получателей жилищной субсидии имеют право на выплату части неиспользованной субсидии.

Общая сумма монетизации – почти 26,5 млн грн, сообщила пресс-служба ОГА, .

Более 34 тыс. получателей, имеющих право на выплату части неиспользованной субсидий обратились в органы соцзащиты для выплат на 21,8 млн. грн.

По материалам: Гривна. Новый формат