У торгівельному центрі Херсона подружжя миколаївців намагалися скоїти крадіжку

Двох крадіїв затримали у торгівельному центрі у Херсоні, коли вони намагалися пронести повз касу викрадені речі. Зловмисниками виявилася подружня пара з Миколаєва, обом по 30 років. Під курткою жінка сховала кілька комплектів дорогої нижньої білизни для себе, а також білизну для свого чоловіка. У її обранця під курткою вилучили кілька аксесуарів для оздоблення салону автомобіля. Як пояснили зловмисники, в Херсон вони приїхали на власному автомобілі, щоб зробити покупки у ТЦ.

Але перед касами виявили, що гроші нібито забули вдома. Щоб не вертатися додому з "порожніми руками", вони вирішили не повертати товар, а винести його під одягом.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України "Крадіжка" (карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років).

Відділ комунікації поліції Херсонської області