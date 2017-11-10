Порушникам прикордонного режиму не вдалося здійснити вилов водних

8 листопада прикордонники відділу «Чонгар» Бердянського загону, в безпосередній близькості до адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим, на узбережжі затоки в районі населеного пункту Сиваш, виявили 12 громадян, які мали намір здійснити незаконний вилов личинки хірономіди (мотиля). Порушники розпочали незаконну діяльність за допомогою трьох мотопомп та трьох маломірних плавзасобів. Жодних дозвільних документів на вилов водних біоресурсів та використання відповідного обладнання в них не було.

Під час проведення опитування та огляду човнів порушники намагалися перешкоджати роботі прикордонників та висловлювати своє невдоволення діями правоохоронців, адже вони ще не встигли здійснити незаконний вилов. Однак власники маломірних плавзасобів порушили прикордонний режим, вийшовши в затоку поза пунктом базування.

На місце події прикордонники викликали представників Азово-Сивашського національного природного парку та Національної поліції. Знаряддя лову передали працівникам правоохоронних структур за їх компетенцією, а от стосовно трьох громадян, прикордонники склали адміністративні протоколи за статтею 202 КУпАП.

Прес–служба Бердянського прикордонного загону