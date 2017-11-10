Голопристанські оперативники вилучили у раніше судимого коноплі, які він зберігав у ящиках та банках

Оперативники Голопристанського відділення поліції провели санкціонований обшук на території домоволодіння 55-річного місцевого жителя та вилучили сировину конопель на різних етапах процесу підготовки до обробки та виготовлення наркотиків. Як повідомив начальник сектору карного розшуку Голопристанського відділення поліції Дмитро Григораш, у кімнаті поліцейські вилучили ящик, всередині якого знаходилося листя конопель. На столі стояли банки з шишками конопель, що були на етапі просушування. У сараї поліцейські виявили ще кілька кущів наркорослин. Також під час обшуку оперативники вилучили саморобні пристрої для куріння канабісу.

Чоловік, який має безліч судимостей, в тому числі за незаконне зберігання наркотиків, називає себе травником та стверджує, що виростив коноплі для власного вживання. За його словами, він займався заготівлею наркосировини на зимовий період для виготовлення знеболювального чаю та мазі. Також стало відомо, що наразі у суд передане кримінальне провадження у відношенні зловмисника за скоєння ним крадіжки.

Усе вилучене направлено на експертизу. Відкрите кримінальне провадження за ст.309 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту".

Відділ комунікації поліції Херсонської області