В Новой Каховке таксист насмерть сбил пешехода

Невнимательность? Беспечность? Незнание правил дорожного движения? В Новой Каховке гибнут пешеходы под колесами автомобилей. Так, 8 ноября, в темное время суток автомобиль такси насмерть сбил прохожего, переходившего дорогу по пешеходному переходу, пишут Таврийские Вести. До этого 29 октября, тоже вечером и тоже водитель такси сбил женщину, которая переходила дорогу… по пешеходному переходу. А 10 октября в соседнем Таврийске 34-летний мужчина, перебегавший дорогу, попал под колеса автобуса «Москва–Николаев». Он скончался в Новокаховской цпентарльной городской больнице.

По материалам: Буква