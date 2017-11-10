Херсонец вызвал переполох, угрожая в соцсети заминированием ТРЦ в день концерта (фото)

Завтра, 11 ноября, в ресторане в ТРЦ "Фабрика" должен состояться концерт, где выступят известные в Украине диджеи. Одному молодому человеку что-то в этом событии не понравилось. И он, не придумав ничего умнее, стал угрожать в соцсети Instagram заминированием ТРЦ в день концерта. Такие угрозы не остались без внимания правоохранительных органов. Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Херсонской области, сегодня на место приехали специалисты всех экстренных служб. Из заведения общественного питания эвакуировали посетителей.

Специалисты-взрывотехники взрывоопасных предметов не обнаружили.

Согласно статье 195 Уголовного кодекса Украины, угроза уничтожения чужого имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы, наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до 6 месяцев.

По материалам: Буква