Уряд підвищив стипендії для студентів – їх розмір буде від 490 до майже 3 тис. грн

З листопада академічні та соціальні стипендії українських студентів зростуть на 18% – відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 8 листопада 2017 року, під час засідання Уряду. «Ми ретельно працювали над тим, аби підтримати студентство, і знайшли рішення. Хочу повідомити гарну звістку студентам. З 1 листопада ми приймаємо рішення – підвищуємо академічні та соціальні стипендії на 18%», – зазначив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Розмір aкадемічної стипендії на місяць становитиме:

для учнів ПТНЗ – 490 грн;

для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, що навчаються на молодшого спеціаліста чи бакалавра: звичайна – 980 грн, підвищена – 1250 грн;

для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ, що навчаються на бакалавра, спеціаліста чи магістра: звичайна – 1300 грн, підвищена – 1660 грн.

Розмір соціальної стипендії на місяць становитиме:

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тих, хто залишився без батьків у період навчання у віці 18-23 років, у ПТНЗ – 1180 грн, у ВНЗ – 2360 грн;

Для інших осіб, що мають відповідні пільги, у ПТНЗ – 450 грн, у ВНЗ І-ІІ р.а. 890 грн, у ВНЗ ІІІ-ІV р.а., наукових установах – 1180 грн.

Академічна стипендія Президента України:

для учнів ПТНЗ – 1420 грн;

для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 2130 грн;

для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ – 2720 грн.

Іменні та академічні стипендії Уряду:

для учнів ПТНЗ – 1180 грн;

для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 1900 грн;

для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ – 2480 грн.

Стипендія Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад:

учасникам – 2600 грн;

призерам – 2950 грн.

Стипендія Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсу-захисту членів МАН – 2600 грн.

Стипендія Уряду переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури – 2360 грн.

Стипендія імені Тараса Шевченка – 2720 грн.

Стипендія Президента України для переможців міжнародних мовних конкурсів ім. Петра Яцика і Тараса Шевченка:

для учнів ПТНЗ – 1420 грн;

для студентів, курсантів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 1770 грн;

для студентів, курсантів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації – 2600 грн.

Херсонська ОДА