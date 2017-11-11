Укртрансбезопасность запретила деятельность автостанции в Херсоне

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) лишила автостанцию «Югъ», расположенную возле железнодорожного вокзала Херсона, свидетельства об аттестации. Таким образом, деятельность автостанции фактически запрещена. Напомним, что автостанция «Югъ» разрешение на работу получила в 2011 году. Перед открытием автостанция прошла сертификацию Министерства инфраструктуры. Однако, Укртрансбезопасность аннулировала свидетельство свидетельство об аттестации этой автостанции.

Объект давно перестал соответсвовать необходимым требованиям.

Помимо херсонской автостанции свидетельсвто об аттестации Укртрансбезопасность аннулировала и автовокзалу в Вознесенске (Николаевская область), а также автостанции «Аккерман» в Белгород-Днестровском (Одесская область).

По материалам: Буква