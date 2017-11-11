Патрульні врятували життя 19-річному хлопцю

Лікарі швидкої допомоги 9 листопада близько 10:00 повідомили на пульт «102» про спробу самогубства. Невідомий чоловік кілька разів телефонував медикам та вимагав, щоб вони приїхали до покинутої недобудови на вулиці Комарова, інакше він зістрибне з 8-о поверху. На місце негайно вирушив один з екіпажів патрульних. Лікарі чоловіка не знайшли, тож інспектори вирішили обстежити приміщення. В ліфтовій шахті на 8-у поверсі поліцейські помітили невідомого. Той спав на самому краю шахти. Чоловік не реагував на оклики патрульних. Двоє інспекторів викликали підмогу та тримали громадянина до приїзду інших екіпажів.

Поліцейські викликали на місце рятувальників, однак у цей час хлопець почав рухатись і ледь не впав донизу. Та патрульні міцно його тримали. Після цього інспекторам вдалось витягти чоловіка й перенести його в безпечне місце. 19-річного мешканця Каховки передали медикам у непритомному стані.

Патрульна поліція Херсона