Херсонские гимнастки завоевали на соревнованиях в Харькове 9 призовых мест

На прошлой неделе в Харькове прошло открытое первенство Харьковской КДЮСШ №11 «Осень-2017» по художественной гимнастике среди девушек от 6 до 16 лет. В соревнованиях участвовали 340 гимнасток из 10 областей, среди них 37 воспитанниц отделения по художественной гимнастике Херсонской ДЮСШ №6. Как сообщает горуправление образования, чемпионками в своей возрастной группе 1-е место завоевали Кислова Карина и Копейко Оксана, 2-е – Брагинец Виктория и Лебакина Даша.

3-е – Клещук Даша, Синеок Анастасия, Горячева София, Салеба Альбина и Будко София.

По материалам: Гривна. Новый формат