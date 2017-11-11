Команда поліції Херсонщини перемогла у змаганнях з легкоатлетичного кросу

В Олешківському районі відбулись змагання з легкоатлетичного кросу серед правоохоронців, військових та колективів фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Учасники змагались на дистанціях 1 та 3 кілометри, жінки – у дистанції один кілометр. За підсумками змагань перше місце посіла команда Головного управління Національної поліції в Херсонській області. Другими стали спортсмени Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, третє місце здобули військовослужбовці частини №3056 Національної гвардії України.Командам переможцям та кращим легкоатлетам в особистому заліку вручили кубки, медалі, грамоти та дипломи.

Відділ комунікації поліції Херсонської області