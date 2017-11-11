6 разів за нічну зміну херонські патрульні виявляли невідомі речовини

На Миколаївському шосе 9 листопада близько 23:00 патрульні помітили невідомого. Чоловік був одягнений не за погодою, а також звернув у інший бік, побачивши інспекторів. Поліцейські вирішили з ним поспілкуватись. Під час поверхневої перевірки у 28-річного херсонця виявили згорток із речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. Патрульні встановили, що він вже мав проблеми із законом. На місце викликали слідчо-оперативну групу. У цей же час інспектори помітили ще одного громадянина. Він побачив патрульний автомобіль, зупинився, потім розвернувся й швидко пішов. Поліцейські його наздогнали. Під час поверхневої перевірки у 30-річного херсонця виявили 3 пакетики із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну. Затриманого патрульні передали слідчим. Виявлені речовини в обох випадках вилучили для проведення експертизи.

Загалом лише за нічну зміну інспектори 6 разів виявляли у мешканців міста речовини, схожі на наркотики. За три доби таких випадків було 12.

Патрульна поліція Херсона