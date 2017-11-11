Патрульні заборонили експлуатацію автобуса, яким перевозили пасажирів без відповідних документів

На Бериславському шосе вчора близько 15-ї години патрульні помітили маршрутне таксі БАЗ-А081. Автобус рухався із порушенням ПДР. Інспектори вирішили його зупинити. Під час перевірки документів чоловік за кермом повідомив, що не має водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Також патрульні встановили, що закінчився термін дії в полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності водіїв і протоколу обов’язкового технічного контролю.

Через деякий час керівник підприємства, на якому працює громадянин, надав його водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію. Як пояснив водій, забув документи в автопарку.

Однак патрульні склали на нього постанову за ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП, адже протоколу ОТК і полісу чоловік не мав.

Інспектори заборонили експлуатацію автобуса та направили його до автопарку підприємства для усунення виявлених недоліків.

Патрульна поліція Херсона