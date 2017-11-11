Прикордонний пес допоміг виявити патрони, які везли через адміністративну межу з ТОТ АР Крим

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Співробітники Держприкордонслужби продовжують виявляти предмети та матеріали, які громадяни намагаються перемістити через адміністративну межу з ТОТ АР Крим без відповідних дозвільних документів. Так, учора з тимчасово окупованої території до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Каланчак» на автомобілі «Nissan» прибув 56-річний житель міста Одеса. Під час огляду транспортного засобу прикордонний пес зреагував на одну із ніш салону автомобіля. Як результат, прикордонники Херсонського загону спільно із представниками ДФС у ніші, що розміщена під автомагнітолою, виявили 9 набоїв із гумовою кулею калібром 9 міліметрів. 

Згодом, у КПВВ «Чаплинка», прикордонники виявили ще одну автівку «Mersedes», водій якої намагався приховано провезти до тимчасово окупованого півострову 7 набоїв для мисливської зброї калібру 12 міліметрів. Заховав українець патрони також у ніші під автомагнітолою.

В обох випадках громадяни намагалися перемістити набої через адмінмежу із ТОТ АР Крим без спеціальних дозволів.

Прикордонники патрони вилучили та передали встановленим порядком представникам Національної поліції.

Прес–служба Бердянського прикордонного загону

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