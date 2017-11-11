На Херсонщине от пневмонии умер 5-летний ребенок

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В реанимационном отделении больницы Скадовского района Херсонщины от двусторонней пневмонии, осложненной заболеванием сердца, умерла пятилетняя девочка. Врачи самоотверженно боролись за ее жизнь, однако спасти ребенка не смогли – в стационар маленькую пациентку доставили слишком поздно. Напомним, с начала сезонного подъема заболеваемости ОРВИ это уже вторая смерть от пневмонии на Херсонщине. До того от нее скончался житель поселка Новоалексеевка Генического района области – у него тоже заболевание легких «наложилось» на проблемы с сердцем.

По материалам: Херсонцы

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