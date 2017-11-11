На Херсонщині поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати себе гранатами

Ввечері в поліцію зателефонував чоловік, назвав прізвище та розповів, що в одному з сіл Бериславського району посварився зі своєю дівчиною. Зараз він тримає в руках та має намір підірвати дві гранати (Ф-1, РГД-5) і чекає поліцейських біля елеватора. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Під час перевірки повідомлення за вказаною адресою нікого не було. Поліцейські провели подвірні обходи, опитали жителів села та з’ясували, що заявник з названим ним прізвищем у даному селі не проживає. У той же час в поліцію зателефонувала жителька цього ж села та розповіла, що нетверезий односелець погрожував їй фізичною розправою. Поспілкувавшись з заявницею, поліцейські встановили, що 32-річний раніше судимий місцевий житель, окрім погроз, також розповідав їй про гранати.

У поліцейських не залишилося сумнівів, що саме цей чоловік раніше телефонував в поліцію та погрожував підірвати себе гранатами.

Як розповів заступник начальника Бериславського відділу поліції Тарас Олексюк, того ж дня від дій зловмисника постраждав ще один односелець, у якого раніше судимий намагався вкрасти мотоцикл. Підозрюваного поліцейські виявили в будинку його сестри, де він спав.

Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Ніяких підозрілих предметів чи вибухових пристроїв у нього не виявилося.

За словами затриманого, він хотів пожартувати, тому телефонував в поліцію та погрожував підірвати гранати.

Відкрите кримінальне провадження за ст.289 Кримінального кодексу України "Незаконне заволодіння транспортним засобом". Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Херсонської області