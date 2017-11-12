Херсонский аэропорт «минировали» из соседнего государства

10 ноября в 9-ти крупных городах Украины одновременно получили сообщения о минировании аэропортов, работа которых в результате была парализована. Как стало известно, полицейские получали сообщение об автомобиле со взрывчаткой, якобы припаркованном у терминала каждого из аэропортов. Такие предупреждения получили в Одессе, Запорожье, Херсоне, Черновцах, Виннице, Ивано-Франковске, Ровно, Днепре и Харькове. Как сообщает Нацполиция, установлено, что «звонки поступали из соседнего государства и реальной угрозы не представляли». Открыты уголовные производства.

По материалам: Гривна. Новый формат