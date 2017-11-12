Херсонцы с Чемпионата Украины по боксу привезли три медали

Херсонские спортсмены завоевали одну золотую и две бронзовых медали на Чемпионате Украины по боксу среди молодежи, который проходил в Николаеве с 6 по 12 ноября.

Александр Трутнев в весовой категории до 69кг в своем первом бою единогласным решением судей одержал победу над Александром Бобром. В следующем бою он единогласным решением судей одержал победу над представителем Хмельницкой области Денисом Кулешом.

В полуфинальном бою наш спортсмен единогласным решением судей одержал победу над представителем Черкасской области Юрием Майдаковым. В финальном бою Александр единогласным решением судей одержал победу над представителем Иванофранковска Михаилом Ковалевичем и завоевал золотую медаль соревнований.

Александр Платонов в весовой категории до 60кг в своем первом бою единогласным решением судей одержал победу над представителем Кривого Рога Дмитрием Грабовенко. В следующем бою он единогласным решением судей одержал победу над представителем города Днепр Никитой Кремен. В четвертьфинале наш спортсмен единогласным решением судей одержал победу над представителем Донецкой области Ильей Грынько. В полуфинальном бою Александр решением судей уступил представителю Запорожской области Артуру Давиденко и завоевал бронзовую медаль соревнований.

Николай Спинов в весовой категории +91кг в своем первом бою одержал победу ввиду неявки соперника над представителем Львовской области Александром Горияновым. В следующем бою он единогласным решением судей одержал победу над представителем Кривого Рога Валентином Стеблиным. В полуфинальном бою наш спортсмен решением судей уступил представителю Запорожской области Кириллу Стоянчеву и завоевал бронзовую медаль соревнований.

Нафизбек Беридзе в весовой категории до 56кг в своем первом бою с разногласием судей 2-1 уступил представителю города Ровно Максиму Мазуркевичу.

Максим Ковальчук в весовой категории до 60кг в своем первом бою единогласным решением судей уступил представителю Запорожья Артуру Давиденко.

Эдвард Костыренко в весовой категории до 81кг в своем первом бою единогласным решением судей уступил представителю Киевской области Руслану Шаповалову.

Ростислав Паламарчук в весовой категории +91кг в своем первом бою единогласным решением судей уступил представителю Запорожской области Кириллу Стоянчеву.

В соревнованиях спортсмены участвовали под руководством вице-президента Херсонской областной организации Федерации бокса Украины Дмитрия Буленкова, старшего тренера сборной Херсонской области по боксу среди молодежи Константина Мельника и тренера Михаила Сахарова. Также в состав херсонской команды вошел судья международной категории Владимир Дзядевич.

Херсонская областная федерация бокса