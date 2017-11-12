Появится ли в Херсоне Дворец спорта?

"На этой неделе комиссия по вопросам градостроительства, архитектуры, коммунальной собственности и регулирования земельных отношений рассматривала вопрос о выделении земельного участка под размещение Дворца Спорта на территории стадиона "Кристалл" по улице Перекопской в городе Херсоне", – пишет в Facebook депутат Херсонского горсовета Сергей Белоковыленко. В проекте место расположения нового объекта – это ул. Перекопская – "между церковью и центральным входом на стадион, там, где обычно стоит передвижной цирк".

Он добавил, что по этому вопросу депутаты не определились, поэтоми было приятно решение перенести его на следующее заседание комиссии, которое состоится 15 ноября.

Сергей Белоковыленко добавил: "Для взвешенного и рационального принятия решения буду признателен за ваше мнение по данной теме".

По материалам: Буква