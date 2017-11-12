Патрульні відвідують навчальні заклади міста

Патрульні продовжують відвідувати навчальні заклади Херсона. Цього тижня інспектори завітали до шкіл №27 та №14, а також гімназії №1. Для учнів молодших класів поліцейські провели заняття з Правил дорожнього руху. Дітям нагадали як правильно переходити проїзну частину, показали жести регулювальника та розповіли про правила поведінки в транспорті. Зі старшокласниками патрульні поспілкувались на тему відповідальності за порушення закону. Підлітків ознайомили із адміністративною, кримінальною, цивільно-правовою відповідальністю та випадками, у яких дитину можна до них притягти.

Інспектори подарували школярам книжки «1000 та 1 поворот» і буклети «Підліток і закон».

Патрульна поліція Херсона