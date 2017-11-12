На Херсонщині з початку року патрульні склали 1460 протоколів на нетверезих водіїв

Керування у стані сп’яніння – це порушення Правил дорожнього руху, яке є однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод. Під час несення служби патрульні приділяють багато уваги цій проблемі й регулярно виявляють нетверезих водіїв. Так, із початку поточного року станом на 10-е листопада інспектори склали 1460 протоколів за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП. З них: за ч. 1 (Керування у стані сп’яніння) – 1380 протоколів, ч. 2 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) – 59, ч. 3 (Третє й подальші випадки керування у стані сп’яніння протягом року) – 13, ч. 4 (Вживання водієм алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів до проведення огляду) – 8 адмінпротоклів. Суд розглянув та виніс рішення за 801 випадком керування у стані сп’яніння. 502 водія оштрафовано на відповідну суму й позбавлено права керування. Ще 31 громадянин також сплатить штраф, але права керування їх не позбавляли, адже вони не мають водійського посвідчення.

267 проваджень за ст. 130 КУпАП суд закрив. Із них 64 за відсутністю складу правопорушення, а 203 – за закінченням терміну розгляду справи про адміністративне правопорушення.

Патрульна поліція Херсона