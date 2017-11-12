Херсонська бабуся стала визнаною художницею, вийшовши на пенсію

Олена Рибальченко не має спеціальної освіти. І її художній дар прокинувся досить пізно, вже коли жінка вийшла на пенсію. Зараз жінці 88 років. Тісна однокімнатна квартира пані Олени завалена картинами. Вони лежать стосами у кожному кутку. Бо жінка малює безупинну. Під майстерню облаштувала кухню. За полотно – фанера. Прямо біля каструль вона пише свій черговий шедевр. Це буде картина про учасника АТО, який втратив на війні обидві ноги. Воїна художниця побачила на вулиці і не змогла його забути. Олені Рибальченко 88 років. Хоч в роду були художники, сама за пензля взялася вже на пенсії. Якось під час ремонту вирішила розписати стіну у квартирі. Згодом взялася і за двері. Художниця намалювала біля тисячі картин. Чимало з них побували в усіх великих музеях України. Мистецтвознавці називаютьи жінку самородком, "херсонським Гогеном".

Попри визнання, живе художниця дуже скромно в звичайній однокімнатній квартирі. Фарби та пензлі купує за пенсію. Ще й підгодовує голубів та дворових котів.

Джерело: gopri.in.ua